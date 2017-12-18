Вальверде: "Многое изменилось с тех пор, как мы сыграли против "Реала" в Суперкубке"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о предстоящем Эль Класико, которое состоится в ближайшую субботу.

" Мы подходим к этой игре в хорошем расположении духа. До матча остается неделя, мы подходим к ней в наилучшем состоянии - с победой в предыдущем поединке и уверенностью в своих силах. Многое изменилось с тех пор, как мы играли против "Реала" в Суперкубке... Всегда приятно с уверенностью в себе подходить к Эль Классико", - цитирует наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Вальверде высказался о возможном приобретении Гризманна. | soccernews.ru