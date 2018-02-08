Вальверде: "Может ли Энрике возглавить "Челси"? Конте выиграл для них чемпионский титул"



Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде выразил поддержку наставнику "Челси" Антонио Конте.

"Конте привел "Челси" к чемпионству в Премьер-лиге. Он выиграл множество трофеев в своей карьере. Энрике в "Челси"? Вы даете слишком громкие прогнозы, но ничего еще не произошло. Я не мог сказать о том, что произойдет в будущем", - приводит слова Вальверде Daily Mail.

Напомним, что "Барселона" и "Челси" сыграют в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

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