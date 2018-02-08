Вальверде: "Может ли Энрике возглавить "Челси"? Конте выиграл для них чемпионский титул"

Теги челсибарселонаантонио контеэрнесто вальверделуис энрике

Вальверде: "Может ли Энрике возглавить "Челси"? Конте выиграл для них чемпионский титул"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде выразил поддержку наставнику "Челси" Антонио Конте.

"Конте привел "Челси" к чемпионству в Премьер-лиге. Он выиграл множество трофеев в своей карьере. Энрике в "Челси"? Вы даете слишком громкие прогнозы, но ничего еще не произошло. Я не мог сказать о том, что произойдет в будущем", - приводит слова Вальверде Daily Mail.

Напомним, что "Барселона" и "Челси" сыграют в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Салах объяснил свой провал в "Челси". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"

Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 26 51
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 26 49
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
16 Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов