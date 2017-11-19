Вальверде может перевести в центр защиты Семеду

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде уже работает над тем, как решить проблему с позицией центрального защитника в предстоящем матче Ла Лиги против "Валенсии".

Как информирует испанская пресса, отсутствие Жерара Пике и Хавьера Маскерано наставник "сине-гранатовых" может компенсировать путем перевода в центр обороны Нелсона Семеду, который должен будет отвечать за быстрых игроков линии атаки "летучих мышей".

Напомним, Вальверде остался недоволен работой руководства "Барселоны". | soccernews.ru