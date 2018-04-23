Вальверде может подать в отставку с поста главного тренера "Барселоны"

Теги барселонаэрнесто вальверде

Вальверде может подать в отставку с поста главного тренера "Барселоны"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде может подать в отставку с занимаемой им должности.

Так, по сведениям AS, по окончанию текущего сезона 54-летний специалист намерен обдумать свое положение в клубе и принять решение по своему будущему. Причиной возможного ухода наставника "сине-гранатовых" называются разногласия, возникшие между ним и руководством каталонского клуба.

Напомним, Напомним, Луис Суарес назвал игрока, который сможет заменить его в "Барселоне". | soccernews.ru

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