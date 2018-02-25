Вальверде: "Мы каждый раз ждем, как Месси преодолеет прошлую планку"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде после матча с "Жироной" (6:1) отметил игру форварда Лионеля Месси.

"Сложно привыкнуть к такому. Когда кажется, что футболист показал все, он берет и удивляет тебя. Мы каждый раз ждем, как он преодолеет прошлую планку. Месси делает это просто, но это непросто" - приводит слова Вальверде Marca.

Напомним, что в матче с "Жироной" Месси отметился двумя голами и одним ассистом.

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