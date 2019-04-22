Вальверде: "Мы можем сделать требл, но также можем остаться без трофеев"
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде перед матчем с "Алавесом" рассказал, что думает о своей победе в Примере. Об этом пишет Marca.
"Победа в Ла Лиге важна для всех. Мы отлично играем, все думают, что это легко, однако все не так просто. Мы хотим уже выиграть титул, для этого нам нужно побеждать завтра.
Мы можем сделать требл, но также можем остаться без трофеев. Каждый матч - это финал.
Надеюсь, у нас будет отрыв, как в прошлом году и мы победим", - сказал Вальверде.
Матч "Алавес" - "Барселона" состоится завтра, 22 апреля. Начало - в 22:30 (мск).
"Барселона" занимает 1 место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 77 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|77
|2
|Атлетико Мадрид
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Валенсия
|33
|52
|6
|Севилья
|33
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|33
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|33
|43
|10
|Эспаньол
|33
|42
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|33
|41
|13
|Эйбар
|33
|40
|14
|Вильярреал
|33
|36
|15
|Сельта Виго
|33
|35
|16
|Жирона
|33
|34
|17
|Леванте
|33
|34
|18
|Реал Вальядолид
|33
|32
|19
|Райо Вальекано
|33
|28
|20
|Уэска
|33
|26