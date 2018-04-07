Вальверде: "Мы надеемся, что Денис Суарес продолжит работать в том же духе"

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Вальверде: "Мы надеемся, что Денис Суарес продолжит работать в том же духе"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде отметил игру хавбека Дениса Суареса.

"Денис очень помог нам в матчах, когда выходил на замену. В игре с "Севильей" он дал большой толчок команде. Он хорошо восстанавливается после повреждения. Суарес полностью отдает себя на поле, и мы надеемся, что он продолжит работать в том же духе" - приводит слова Вальверде Todomercadoweb.

В этом сезоне Суарес провел 20 матчей, отметился 3 голами и 6 ассистами.

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