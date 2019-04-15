Вальверде: "Мы надеемся на проход в полуфинал, однако нас ждет сложный матч с сильным соперником"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, чего ждет от матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Мы надеемся на проход в полуфинал, однако нас ждет сложный матч с сильным соперником. У "МЮ" хорошие результаты, они выиграли три из четырех гостевых матчей.

Если "МЮ" дать много свободы, они нас накажут. Мы смогли забить на выезде, но это еще ни о чем не говорит", - сказал Вальверде.

Первый матч между "Барселоной" и "МЮ" закончился победой каталонского клуба со счетом 1:0.

Ответный матч состоится завтра, 16 апреля, на "Камп Ноу". Начало - в 22:00 (мск).

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