Вальверде: "Мы не сходим с ума из-за травмы Дембеле"

Теги барселонаусман дембелеэрнесто вальверде

Вальверде: "Мы не сходим с ума из-за травмы Дембеле"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал травму французского нападающего Усмана Дембеле.

"Его нынешняя травма не имеет отношения к предыдущей, поэтому мы не сходим с ума по этому поводу. Я не сомневаюсь, что он справится с этой проблемой", - приводит слова Вальверде Marca.

Напомним, что 20-летний Дембеле пропустил более трех месяцев из-за разрыва сухожилия мышцы левого бедра. Теперь у футболиста повреждение задней поверхности бедра и он выбыл из строя примерно на месяц.

Ранее сообщалось, что "Барселона" может обменять Дембеле на форварда "Атлетико" Антуана Гризманна.

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