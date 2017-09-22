Вальверде: "Мы понимаем, что "Жирона" будет мотивирована сильнее, чем обычно"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча против "Жироны".

"Жирона" не заслуживала поражения от "Севильи" (0:1) в предыдущей своей домашней игре, команда играет хорошо и твердо намерена остаться в Примере. Завтрашний матч очень важен. Это дерби, поэтому эмоциональный фактор принципиален. Мы понимаем, что они будут мотивированы сильнее, чем обычно, мы должны держать это в уме.

Ротация состава? У нас было четыре дня перерыва, это много. Что касается Месси, то футболиста, забившего в предыдущем матче 4 гола, как правило, не оставляют в запасе, поэтому я не буду этого делать" - приводит слова Вальверде Marca.

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