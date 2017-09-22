Вальверде: "Мы понимаем, что "Жирона" будет мотивирована сильнее, чем обычно"

Теги барселонаэрнесто вальвердежирона

Вальверде: "Мы понимаем, что "Жирона" будет мотивирована сильнее, чем обычно"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча против "Жироны".

"Жирона" не заслуживала поражения от "Севильи" (0:1) в предыдущей своей домашней игре, команда играет хорошо и твердо намерена остаться в Примере. Завтрашний матч очень важен. Это дерби, поэтому эмоциональный фактор принципиален. Мы понимаем, что они будут мотивированы сильнее, чем обычно, мы должны держать это в уме.

Ротация состава? У нас было четыре дня перерыва, это много. Что касается Месси, то футболиста, забившего в предыдущем матче 4 гола, как правило, не оставляют в запасе, поэтому я не буду этого делать" - приводит слова Вальверде Marca.

Читайте также: Вальверде выразил недовольство игрой одного из ветеранов "Барселоны". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Реабилитация после Кубка страны: ЦСКА сразится с "Динамо"

Реабилитация после Кубка страны: ЦСКА сразится с "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 5 15
2 Севилья 5 13
3 Атлетико Мадрид 5 11
4 Валенсия 5 9
5 Леванте 5 9
6 Реал Сосьедад 5 9
7 Бетис 5 9
8 Реал Мадрид 5 8
9 Вильярреал 5 7
10 Атлетик Бильбао 5 7
11 Леганес 5 7
12 Лас Пальмас 5 6
13 Эйбар 5 6
14 Хетафе 5 5
15 Жирона 5 5
16 Эспаньол 5 5
17 Сельта Виго 5 4
18 Депортиво Ла-Корунья 5 4
19 Алавес 5 0
20 Малага 5 0
Полная таблица

топ-5 тегов