Вальверде : "Мы сфокусированы на спорте, а не на политике"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде не стал комментировать ситуацию, связанную с независимостью Каталонии.
В пятницу парламент региона провозгласил независимость от Испании.
"Мы сфокусированы на спорте. Все должны отвечать за свою сферу деятельности. Я лично тренирую "Барселону" и стараюсь привести команду к победе. Хочу сосредоточиться на своих задачах. Не хочу суетиться и думать об этой ситуации", - сказал он. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|10
|28
|2
|Валенсия
|10
|24
|3
|Реал Мадрид
|9
|20
|4
|Атлетико Мадрид
|10
|20
|5
|Вильярреал
|10
|17
|6
|Леганес
|9
|17
|7
|Бетис
|9
|16
|8
|Севилья
|9
|16
|9
|Реал Сосьедад
|9
|14
|10
|Сельта Виго
|9
|11
|11
|Атлетик Бильбао
|10
|11
|12
|Леванте
|9
|11
|13
|Эспаньол
|9
|10
|14
|Хетафе
|9
|9
|15
|Жирона
|9
|9
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|9
|8
|17
|Эйбар
|9
|7
|18
|Лас Пальмас
|9
|6
|19
|Алавес
|10
|3
|20
|Малага
|9
|1