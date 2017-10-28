Вальверде : "Мы сфокусированы на спорте, а не на политике"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде не стал комментировать ситуацию, связанную с независимостью Каталонии.

В пятницу парламент региона провозгласил независимость от Испании.

"Мы сфокусированы на спорте. Все должны отвечать за свою сферу деятельности. Я лично тренирую "Барселону" и стараюсь привести команду к победе. Хочу сосредоточиться на своих задачах. Не хочу суетиться и думать об этой ситуации", - сказал он. | http://soccernews.ru