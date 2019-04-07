Вальверде: "Мы стали ближе к чемпионству"

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Вальверде: "Мы стали ближе к чемпионству"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над "Атлетико" (2:0).

"Добыли очень важные очки. Мы стали ближе к чемпионству, но нужно завершить работу. "Атлетико" сражался до конца, однако во втором тайме мы их превосходили. Ян Облак сыграл просто великолепно.

Теперь нужно сосредоточиться на матче с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов, а уже потом будем думать об "Уэске", - приводит слова Вальверде Marca.

Смотрите также видеообзор матча "Барселона" - "Атлетико". | http://soccernews.ru

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