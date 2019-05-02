Вальверде: "Мы знаем, что может сделать Месси, но он не перестает удивлять"



Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды над "Ливерпулем" (3:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Каждая команда пытается навязать сопернику свой футбол. Порой бывает такое, что соперник доминирует. Мы сумели забить три гола и надеемся, что не растеряем это преимуществом в ответной встрече.

Мы знаем, что может сделать Месси, но он не перестает удивлять. В таких матчах все игроки должны показывать свой максимум. Именно командная игра принесла нам успех", - цитирует Вальверде Marca.

Ответный матч "Ливерпуль" - "Барселона" пройдет 7 мая в Англии.

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