Вальверде: "МЮ" окрылила победа в предыдущем раунде над ПСЖ"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, чего ждет от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".



"У "МЮ" сильны не только стандарты. Команду окрылила победа в предыдущем раунде над ПСЖ и успехи последних месяцев. Так как мы хотим пройти дальше, мы должны уделить больше времени стандартам, сильным сторонам соперника и их болельщикам. Мы очень хотим забить на выезде.

Все хотят победить, и мы не исключение. "Ливерпуль", "Сити" тоже надеяться выиграть турнир. Мы в себе уверены", - сказал Вальверде.

Напомним, матч "Манчестр Юнайтед" - "Барселона" состоится завтра, 9 апреля. Начало - в 22:00 (мск).

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