Вальверде: "На горизонте виден финал Лиги Чемпионов"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о своих ожиданиях от предстоящего противостояния с "Ливерпулем" в 1/2 финала Лиги Чемпионов.
"Ливерпуль" является сильной командой с отличной атакой, которая показала свой уровень в прошлом сезоне и подтвердила его в этом. В прошлом сезоне "Ливерпуль" вышел в финал, а в этом они также выступают замечательно, параллельно сражаясь за титул в Англии. Это будет очень интересные матчи для болельщиков и сложные для команд. Впрочем, на горизонте виден финал Лиги Чемпионов, поэтому мы должны отдать все силы", - приводит слова Вальверде Marca.
Первый матч "Барселона" - "Ливерпуль" состоится 1 мая. Ответная встреча пройдет 7 мая.
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