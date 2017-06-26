Вальверде нацелился на хавбека дортмундской "Боруссии"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде нацелился на полузащитника дортмундской "Боруссии" Микеля Мерино.

Как информирует испанская пресса, 53-летний специалист хотел заполучить перспективного хавбека еще во время своей работы в "Атлетике" из Бильбао, когда сам игрок выступал за "Осасуну" из Памплоны. Новоиспеченный наставник "сине-гранатовых" видит в 21-летнем футболисте задатки, чтобы в будущем стать одним из лидеров "Барсы".

В завершившемся сезоне Мерино сыграл всего 9 матчей за "Боруссию". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, ПСЖ может перехватить у "Барселоны" Дембеле. | soccernews.ru