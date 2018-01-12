Вальверде надеется, что "Барселона" не получит "Реал" в 1/4 финала Кубка Испании

Главный тренер "Барселоны" подвел итоги матча с "Сельтой" в матче 1/8 финала Кубка Испании (5:0).

"Первая половина была необычной во всех смыслах. Однако мы были полностью сконцентрированы в матче против команды, которую очень уважаем, и которая усложнила нам жизнь в этом сезоне.

Месси и Альба забивают голы и создают опасные моменты весь сезон. Они – игроки, которые всегда находят друг друга на поле и набрали отличную форму.

"Реал" в 1/4 финала? Надеюсь, что мы их не получим", - сказал он. | soccernews.ru