Вальверде надеется, что "Барселона" не получит "Реал" в 1/4 финала Кубка Испании

Теги реал мадридбарселонаэрнесто вальверде

Вальверде надеется, что "Барселона" не получит "Реал" в 1/4 финала Кубка ИспанииГлавный тренер "Барселоны"  подвел итоги матча с "Сельтой" в матче 1/8 финала Кубка Испании (5:0).

"Первая половина была необычной во всех смыслах. Однако мы были полностью сконцентрированы в матче против команды, которую очень уважаем, и которая усложнила нам жизнь в этом сезоне.

Месси и Альба забивают голы и создают опасные моменты весь сезон. Они – игроки, которые всегда находят друг друга на поле и набрали отличную форму.

"Реал" в 1/4 финала? Надеюсь, что мы их не получим", - сказал он.  | soccernews.ru

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