Вальверде надеется, что сборная Испании не вызовет 16-летнего Фати
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде сказал, что надеется на то, что 16-летнего форварда команды Ансу Фати не вызовут в юношескую сборную Испании (до 17 лет). Об этом сообщает sport-english.com.
По данным источника, сегодня, 20 сентября, футболист получил гражданство Испании.
"Будем смотреть вызовут ли его. Предстоит много бумажной работы.
Если его вызовут, это будет проблемой, так как он много дает нашей команде. Будем ждать", - сказал Вальверде.
Игрок участвовал в 3 матчах в нынешнем сезоне, в которых отметился 2 голами и 1 ассистом. Недавно он Фати стал самым молодым футболистом, сыгравшим за "Барселону" в Лиге чемпионов.
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