Вальверде: "Нам было тяжело взломать оборону "Олимпиакоса"
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался после матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса".
"Мы знали, что в большинстве соперник станет сильнее, поэтому, чтобы облегчить ситуацию, нам нужно было забить второй гол. Вообще "Олимпиакос" приехал обороняться, рассчитывая забить на контратаке. Поскольку они отошли назад слишком глубоко, нам было тяжело взломать оборону. Зачем рисковать, если соперник сосредоточился на защите, а мы играли вдесятером? Нас это устраивало" - цитирует Вальверде Football Espana.
Не пропустите видеообзор матча "Барселона" - "Олимпиакос". | http://soccernews.ru
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