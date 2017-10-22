Вальверде: "Нам повезло забить быстрый гол"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде дал комментарии после матча девятого тура Примеры против "Малаги".

"Нам повезло забить быстрый гол. Рад, что заработали три очка. Это наша третья игра за последние шесть дней. Нужно привыкать к такому ритму. Нагрузка для игроков очень большая. Причём не столько физическая, сколько психологическая" - цитирует Вальверде AS.

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