Вальверде: "Нам все равно, что делает "Реал"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о главном сопернике своей команды мадридском "Реале".

"Реал"? Нам все равно, что делают другие. Делать выводы после трех-четырех матчей Ла Лиги слишком рано. Мы заинтересованы в том, чтобы следить за нашими матчами, чтобы мы увидели, что нам нужно улучшить ", - цитирует наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Вальверде высказался о предстоящем матче против "Хетафе". | soccernews.ru