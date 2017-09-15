Вальверде: "Нам все равно, что делает "Реал"

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Вальверде: "Нам все равно, что делает "Реал"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о главном сопернике своей команды мадридском "Реале".

"Реал"? Нам все равно, что делают другие. Делать выводы после трех-четырех матчей Ла Лиги слишком рано. Мы заинтересованы в том, чтобы следить за нашими матчами, чтобы мы увидели, что нам нужно улучшить", - цитирует наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Вальверде высказался о предстоящем матче против "Хетафе". | soccernews.ru

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