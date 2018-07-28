Вальверде намекнул, что решение по трансферу Малкома принимал клуб

1 Теги барселонаэрнесто вальвердемалком

Вальверде намекнул, что решение по трансферу Малкома принимал клубГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде намекнул, что решение по трансферу вингера "Бордо" Малкома принимал клуб.

"Он - игрок, которого долгое время вел клуб и которого он решил подписать. Это молодой перспективный игрок, и клуб решил его подписать. Будет ли он игроком стартового состава - будет зависеть от его выступлений", - цитирует наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним,  "Барселона" и Мунир определились с будущим игрока. | soccernews.rua

Комментарии
Kireman

Тренер должен подбирать игроков, а не сам клуб

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