Вальверде намекнул, что решение по трансферу Малкома принимал клуб

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде намекнул, что решение по трансферу вингера "Бордо" Малкома принимал клуб.

" Он - игрок, которого долгое время вел клуб и которого он решил подписать. Это молодой перспективный игрок, и клуб решил его подписать. Будет ли он игроком стартового состава - будет зависеть от его выступлений ", - цитирует наставника "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" и Мунир определились с будущим игрока. | soccernews.rua