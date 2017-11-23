Вальверде намерен расстаться с одним из летних новичков "Барселоны"

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Вальверде намерен расстаться с одним из летних новичков "Барселоны"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде намерен расстаться с вингером своей команды Жераром Деулофеу.

Как информирует испанская пресса, наставник "сине-гранатовых" остался разочарованным игрой 23-летнего футболиста в текущем сезоне. Поэтому в летнее трансферное окно каталонский гранд летом будет готов выслушать по нему предложения.

В нынешнем сезоне Деулофеу забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 14 матчах за "Барселону".

Напомним, Вальверде установил рекордную для себя беспроигрышную серию. | soccernews.ru

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