Вальверде намерен расстаться с одним из летних новичков "Барселоны"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде намерен расстаться с вингером своей команды Жераром Деулофеу.

Как информирует испанская пресса, наставник "сине-гранатовых" остался разочарованным игрой 23-летнего футболиста в текущем сезоне. Поэтому в летнее трансферное окно каталонский гранд летом будет готов выслушать по нему предложения.

В нынешнем сезоне Деулофеу забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 14 матчах за "Барселону".

Напомним, Вальверде установил рекордную для себя беспроигрышную серию. | soccernews.ru