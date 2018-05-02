Вальверде намерен расстаться с Паулиньо

Теги барселонапаулиньоэрнесто вальверде

Вальверде намерен расстаться с ПаулиньоГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде намерен расстаться с полузащитником своей команды Паулиньо.

Так, по сведениям испанской прессы, уже ближайшим летом 29-летний бразилец будет выставлен "сине-гранатовыми" на трансфер. Причиной такого решения наставника каталонского гранда послужила неудачная игра хавбека во второй части текущего сезона.

В "Барселону" Паулиньо перешел летом прошлого года из "Гуанчжоу Эвергранд". С того времени он забил 8 мячей и сделал 3 результативные передачи в 47 матчах за свой новый клуб.

Напомним, Пике призвал "Реал" сделать "Барселоне" чемпионский коридор. | soccernews.ru

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Паулиньо.

Я сделал 8 мячей и сделал 3 результативные передачи в 47 матчах з

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Паулиньо.

Я сделал 8 мячей и сделал 3 результативные передачи в 47 матчах з

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