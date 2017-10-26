Вальверде намерен расстаться с Видалем

Теги эрнесто вальвердебарселонаалейш видаль

Вальверде намерен расстаться с ВидалемГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде намерен расстаться с защитником своей команды Алеишем Видалем.

Как информирует Diario Gol, наставник "сине-гранатовых" остался недоволен отношением 28-летнего бека к работе на тренировках. Это привело к тому, что Вальверде отказался от его услуг в последних матчах. Ввиду этого, уже в зимнее трансферное окно "Барса" рассмотрит варианты с продажей Видаля.

Напомним, Ди Мария хочет сменить ПСЖ на "Барселону". | soccernews.ru

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