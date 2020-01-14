Вальверде написал прощальное письмо после увольнения из "Барселоны"

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Вальверде написал прощальное письмо после увольнения из "Барселоны"

Бывший тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде написал прощальное письмо для команды. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

"Дорогие друзья, моя стадия в качестве тренера "Барселоны" подошла к концу. Прошло уже два с половиной сезона. За это время я пережил очень счастливые моменты: победы и титулы, но были и трудные периоды. Но, прежде всего, я хочу подчеркнуть опыт и привязанность, которые я испытал от болельщиков на этом этапе.

Я хочу поблагодарить президента Хосепа Бартомеу и совет директоров за предоставленную мне возможность руководить этой командой и их доверие в течение всего этого времени. Я также хотел бы поблагодарить за поддержку всех людей, которые сопровождали меня в команде в течение этих двух с половиной сезонов, и особенно тех, кто работает в первой команде и вокруг нее.

Отныне я желаю вам всем удачи в мире. Обнимаю всех", - написал Вальверде.

Напомним, 55-летний специалист сегодня, 14 января, был отправлен в отставку. Его место занял Кике Сетьен.

А еще: "Барселона" может уволить Сетьена летом | http://soccernews.ru
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