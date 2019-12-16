Вальверде: "Наполи" сильный и тяжелой соперник"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Football-italia.

Каталонский клуб на данном этапе встретится с "Наполи".

"Наполи" сильный и тяжелой соперник. На его стадионе невероятная атмосфера. Никогда не знаешь, в какой форме будет команда.

У них есть отличные форварды, такие как Дрис Мертенс и Лоренцо Инсинье", - сказал Вальверде.

Первый матч команд состоится 25 февраля в Неаполе, ответная игра пройдет 18 марта в Барселоне.

А еще: Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru