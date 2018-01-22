Вальверде: "Наша цель – продолжать лидировать в лиге и выиграть как можно больше матчей"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде расхвалил игру своей команды в матче 20-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (5:0).

"Бетис" сделал этот матч тяжелым для нас, но мы продолжали бороться. В сложной игре мы были терпеливы. Нам нужно было заставить соперника ошибиться.

Наша цель – продолжать лидировать в лиге и выиграть как можно больше матчей. Моя команда остается единой в хорошие и плохие моменты. Мы хотели бы сделать шаг вперед как единое целое", - сказал он. | http://soccernews.ru