Вальверде: "Насколько я помню, "Рома" разгромила "Челси", который доставил нам проблем"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Чемпионов.

"Любой соперник представляет трудности, и "Рома", конечно, тоже. Есть риск, что "Рому" начнут сравнивать с другими соперниками, и тогда может произойти что угодно.

Насколько я помню, "Рома" разгромила "Челси", который доставил нам проблем, и опередила в группе лондонцев и "Атлетико", с которым мы играем в Примере. Никто не считает, что "Рома" - это лучший жребий. Для нас они - очень трудный соперник" - приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

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