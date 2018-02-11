Вальверде: "Наступает определяющий период и мы просим поддержки у болельщиков"

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Вальверде: "Наступает определяющий период и мы просим поддержки у болельщиков"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде дал комментарии перед матче с "Хетафе".

"Хетафе" мало забивает в выездных играх, но здорово защищается и проводит отличный сезон после повышения в классе. Это будет опасный матч, который мы проводим уже через три дня после выхода в финал Кубка Испании.

Мы нуждаемся в поддержке болельщиков, ведь сейчас наступает определяющий период, когда решится всё" - приводит слова Вальверде Football Espana.

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