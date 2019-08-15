Вальверде назвал цель "Барселоны" в новом сезоне

1 Теги барселонаатлетик бильбаоэрнесто вальверде

Вальверде назвал цель "Барселоны" в новом сезоне
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде перед матчем 1-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком" заявил, что его команда намерена вновь стать чемпионом.

"Начинать сезон на "Сан-Мамес" всегда сложно. Все знаю, какой потенциал есть у "Атлетика", поэтому мы должны быть осторожны и сосредоточены. Наша цель - вновь стать чемпионом Испании. Побеждать сложно, но мы знаем, как этого добиться.

Команда отлично подготовилась к сезону и я доволен", - приводит слова Вальверде официальный сайт клуба.

Матч "Атлетик" - "Барселона" состоится завтра, 16 августа. Начало встречи в 22:00 мск.

"Барселона" является 26-кратным чемпионом Испании. Чаще Примеру выигрывал только "Реал" - 33 раза.

Не пропустите: Стоичков: "Барселоне" не нужен Неймар". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Поддерживаю!Чемпионат Испании это очень важно

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ назвал "Барселоне" очередные условия для трансфера Неймара

ПСЖ назвал "Барселоне" очередные условия для трансфера Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов