Вальверде назвал цель "Барселоны" в новом сезоне



Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде перед матчем 1-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком" заявил, что его команда намерена вновь стать чемпионом.

"Начинать сезон на "Сан-Мамес" всегда сложно. Все знаю, какой потенциал есть у "Атлетика", поэтому мы должны быть осторожны и сосредоточены. Наша цель - вновь стать чемпионом Испании. Побеждать сложно, но мы знаем, как этого добиться.

Команда отлично подготовилась к сезону и я доволен", - приводит слова Вальверде официальный сайт клуба.

Матч "Атлетик" - "Барселона" состоится завтра, 16 августа. Начало встречи в 22:00 мск.

"Барселона" является 26-кратным чемпионом Испании. Чаще Примеру выигрывал только "Реал" - 33 раза.

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