Вальверде назвал четыре варианта замены Пике в матче против "Валенсии"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде назвал четыре варианта замены основного центрального защитника своей команды Жерара Пике в завтрашнем ответном матче 1/2 финала кубка Испании против "Валенсии".

" Тот факт, что есть игроки, которые могут играть на разных позициях, является преимуществом для команды. Мы должны принять решение в соответствии с ситуацией. Есть Вермален, есть Йерри Мина, но у нас есть и другие возможности - такие как Бускетс или Динь ", - цитирует наставника "сине-гранатовых" fichajes.com.

Напомним, Коутиньо высказался о своем переходе в "Барселону". | soccernews.ru