Вальверде назвал две цели "Барселоны" на следующий сезон

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Вальверде назвал две цели "Барселоны" на следующий сезон

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде назвал две цели своей команды на следующий сезон.

"Мы хотим выиграть всё. Но нам нужно не просто побеждать, а ещё и показывать хорошую игру" - цитирует Вальверде официальный сайт "сине-гранатовых".

Напомним, что для "Барселоны" сезон начнётся 12 августа матчем за Суперкубок Испании против "Севильи".

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