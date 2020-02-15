Вальверде назвал фаворита в борьбе за победу в Примере

Экс-тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мнением о чемпионской борьбе в Испании.

"Реал" сейчас набрал ход. Они сконцентрированы на победе в Примере. Думаю, "Реал" фаворит на чемпионство в этом сезоне", - приводит слова Вальверде One Football.

После 23 туров "Реал" лидирует в Примере, опережая "Барселону" на три очка. 1 марта клубы встретятся в очном матче.

Вальверде возглавлял "Барсу" с 2017 по 2020 год. Под его руководством клуб завоевал четыре трофея.

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