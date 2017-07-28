Вальверде назвал команду, против которой он не хотел бы сыграть в Лиге Чемпионов

Теги барселонаманчестер юнайтедэрнесто вальверде

Вальверде назвал команду, против которой он не хотел бы сыграть в Лиге ЧемпионовГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде опасается встречи в Лиге Чемпионов с английским "Манчестер Юнайтед".

"В этом году "Манчестер Юнайтед" будет играть в Лиге Чемпионов, и их присутствие само по себе впечатляет. Я думаю, что их будет очень сложно обыграть. Как по мне, они являются претендентами на победу в турнире, и их будет сложно обыграть в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Я бы не хотел встретиться с ними Лиге Чемпионов", - приводит слова наставника "сине-гранатовых" The Telegraph.

Напомним, Вальверде ответил на вопрос о будущем Неймара. | soccernews.ru

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