Вальверде назвал лучшего опорного полузащитника в мире

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Вальверде назвал лучшего опорного полузащитника в мире

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, как клуб будет справляться в отсутствие Серхио Бускетса.

"Впервые Бускетса нет в составе, если не брать во внимание случаи, когда он пропускал игры из-за перебора желтых карточек. Впрочем, у нас есть и другие игроки, способные закрыть его позицию. Ракитич может сыграть опорника, есть и другие ребята. Учитывая, что Бускетс, вероятно, лучший опорник мира, заменить его крайне непросто" - приводит слова Вальверде FourFourTwo.

Напомним, что Бускетс выбыл на три недели из-за перелома пальца на ноге.

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