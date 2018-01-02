Вальверде назвал основные события для "Барселоны" в 2017 году

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Вальверде назвал основные события для "Барселоны" в 2017 году

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде назвал основные события для каталонской команды в 2017 году.

"Если говорить об основных событиях 2017 года, сразу вспоминается Эль Класико, потому что это было последним нашим достижением. А так команда пережила несколько ключевых событий. Игра дома против "Ювентуса" и матч с "Хетафе" были наиболее сложными. Ну и конечно уход Неймара был тяжёлым моментом для клуба. Мы не можем отрицать этого" - приводит слова Вальверде Marca. 

Примечательно, что наставник "сине-гранатовых" не упомянул фантастический камбэк в весеннем противостоянии с ПСЖ в Лиге Чемпионов.

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