Вальверде назвал причину неудач "Барселоны" в матчах с "Ромой" и "Ливерпулем"
Бывший главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мнением о поражениях команды от "Ромы" (0:3) и "Ливерпуля" (0:4) в плей-офф Лиги Чемпионов.
"Я считаю, что это разные поражения. В Риме нам не удалось закончить то, что мы начали. Я верил, что мы в любой момент можем исправить случившееся. В Ливерпуле мы пропустил в самом начале тот гол, которого всячески хотели избежать. А затем они забили два гола за минуту. Подобное происходит всегда. В первом матче с "Ливерпулем" мы должны были выигрывать в четыре мяча.
Выиграть Лигу Чемпионов очень сложно. Лига Европы, чемпионат мира... Результат всех этих турниров решается в одном матче, в одном эпизоде. А вот национальный чемпионат показывает, что ты сделал за год", - приводит слова Вальверде Marca.
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