Вальверде назвал причину неудач "Барселоны" в матчах с "Ромой" и "Ливерпулем"

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Вальверде назвал причину неудач "Барселоны" в матчах с "Ромой" и "Ливерпулем"

Бывший главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мнением о поражениях команды от "Ромы" (0:3) и "Ливерпуля" (0:4) в плей-офф Лиги Чемпионов.

"Я считаю, что это разные поражения. В Риме нам не удалось закончить то, что мы начали. Я верил, что мы в любой момент можем исправить случившееся. В Ливерпуле мы пропустил в самом начале тот гол, которого всячески хотели избежать. А затем они забили два гола за минуту. Подобное происходит всегда. В первом матче с "Ливерпулем" мы должны были выигрывать в четыре мяча.

Выиграть Лигу Чемпионов очень сложно. Лига Европы, чемпионат мира... Результат всех этих турниров решается в одном матче, в одном эпизоде. А вот национальный чемпионат показывает, что ты сделал за год", - приводит слова Вальверде Marca.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Эрнесто, кроме того, что гений, ещё и джентльмен и очень образованный человек. Ему 100% есть, что сказать о гниле внутри Барсы, диктаторском режиме картонного лидера и просто аргентинской крысе - Лео Месси. Ему есть, что сказать о старом балласте, так называемом кумовстве и кентах по блату в составе - но он молчит, ибо не хочет нагнетать и правильно! Если бы каким-то образом, ушел распиаренный гном, а не он (а Земля бы была квадратной), то Лео бы начал винить всех и вся! Покрывать своей гнилью, подливой и т.д! Даже бы родным детям досталось от обладателя липовых ЗМ - не сомневаюсь! В этом весь картонный решалова Лионель! Visca el Barca!

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