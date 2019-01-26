Вальверде назвал приоритетный турнир для "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде назвал приоритетный турнир для своей команды.

"У меня нет никаких сомнений, что Ла Лига - приоритетный турнир для нас" - цитирует Вальверде Sport.es.

Отметим, что по итогам 20 туров "Барселона" лидирует в чемпионате, имея в своём активе 46 очков. "Сине-гранатовые" опережают идущий вторым "Атлетико" на 5 пунктов.

Также каталонцы принимают участие в Кубке Испании и Лиге Чемпионов. В Кубке команда добралась до 1/4 финала, где в первом матче проиграла "Севилье" со счётом 0:2, а в ЛЧ "блаугране" предстоит сразиться с "Лионом" в 1/8 финала.

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