Вальверде назвал проблемную позицию в "Барселоне", которая требует усиления уже в январе

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде назвал проблемную позицию в своей команде, которая требует усиления уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

Как информирует испанская пресса, наставник "сине-гранатовых" попросил руководство своего клуба приобрести еще одного центрального защитника. Идеальным кандидатом на эту роль 53-летний специалист уже определил Эмерика Ляпорта ("Атлетик").

Напомним, "Барселона" заинтересована в обмене хавбеками с "Арсеналом". | soccernews.ru