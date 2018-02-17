Вальверде назвал состав "Барселоны" на матч против "Эйбара"

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Вальверде назвал состав "Барселоны" на матч против "Эйбара"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде назвал состав своей команды на сегодняшний матч Ла Лиги против "Эйбара".

Так, с первых минут игры на поле "Ипуруа" в составе "сине-гранатовых" выйдут: Тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Ракитич, Бускетс, Паулиньо, Иньеста, Месси, Суарес.

Не пропустите превью к матчу "Эйбар" - "Барселона". | soccernews.ru

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