Вальверде назвал состав "Барселоны" на матч против "Эйбара"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде назвал состав своей команды на сегодняшний матч Ла Лиги против "Эйбара".

Так, с первых минут игры на поле "Ипуруа" в составе "сине-гранатовых" выйдут: Тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Ракитич, Бускетс, Паулиньо, Иньеста, Месси, Суарес.

Не пропустите превью к матчу "Эйбар" - "Барселона". | soccernews.ru