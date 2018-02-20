Вальверде назвал состав "Барселоны" на матч с "Челси"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде назвал состав своей команды на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против лондонского "Челси".

Так, с первых минут на поле "Стемфорд Бридж" в составе гостей выйдут: Тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Умтити, Альба, Иньеста, Бускетс, Ракитич, Паулиньо, Месси, Суарес.

Напомним, ранее стал известен состав "Челси". | soccernews.ru