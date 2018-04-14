Вальверде назвал состав "Барселоны" на матч с "Валенсией"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде назвал состав своей команды на сегодняшний матч Ла Лиги с "Валенсией".

Так, с первых минут на поле "Камп Ноу" в составе хозяев выйдут: тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Иньеста, Паулиньо, Коутиньо, Месси, Л. Суарес.

Не пропустите: превью к матчу "Барселона" - "Валенсия". | soccernews.ru