Вальверде назвал состав "Барселоны" на матч с "Валенсией"

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Вальверде назвал состав "Барселоны" на матч с "Валенсией"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде назвал состав своей команды на сегодняшний матч Ла Лиги с "Валенсией".

Так, с первых минут на поле "Камп Ноу" в составе хозяев выйдут: тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Иньеста, Паулиньо, Коутиньо, Месси, Л. Суарес.

Не пропустите: превью к матчу "Барселона" - "Валенсия". | soccernews.ru

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