Вальверде назвал состав на матч против "Хетафе": Мина дебютирует в стартовом составе "Барселоны"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде назвал состав своей команды на сегодняшний матч Ла Лиги против "Хетафе".

Так, на поле "Камп Ноу" "сине-гранатовые" выйдут в следующем сочетании: тер Штеген, Роберто, Мина, Динь, Альба, Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Л. Суарес, Алькасер, Месси.

Напомним, Вальверде похвалил Суареса. | soccernews.ru