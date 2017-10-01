Вальверде назвал состав на матч против "Лас-Пальмаса"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде назвал состав своей команды на сегодняшний матч Ла Лиги против "Лас-Пальмаса".

Так, наставник "сине-гранатовых" сделал следующий выбор: Тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Маскерано, Альба, Бускетс, Паулиньо, Денис Суарес, Видаль, Месси, Луис Суарес.

Отметим, что до сих пор остается неясным, состоится ли матч.

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