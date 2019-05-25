Вальверде назвал заявку "Барселоны" на финал Кубка Испании
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде определился с заявкой команды на финальный матч Кубка Испании против "Валенсии".
Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлессен, Игнасио Пенья;
Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Джейсон Мурильо, Жорди Альба, Самюэль Умтити, Томас Вермален;
Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо, Артур, Карлес Перес, Рафинья Алькантара, Серхи Роберто, Карлес Аленья, Артуро Видаль;
Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Малком, Кевин-Принс Боатенг, Абель Руис.
Напомним, что матч "Барселона" – "Валенсия" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени. Игра пройдёт в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин".
Не пропустите: Вальверде: "Я всем доволен в "Барселоне", у меня никогда не было поводов жаловаться". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32