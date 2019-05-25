Вальверде назвал заявку "Барселоны" на финал Кубка Испании

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде определился с заявкой команды на финальный матч Кубка Испании против "Валенсии".

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлессен, Игнасио Пенья;

Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Джейсон Мурильо, Жорди Альба, Самюэль Умтити, Томас Вермален;

Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо, Артур, Карлес Перес, Рафинья Алькантара, Серхи Роберто, Карлес Аленья, Артуро Видаль;

Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Усман Дембеле, Малком, Кевин-Принс Боатенг, Абель Руис.

Напомним, что матч "Барселона" – "Валенсия" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени. Игра пройдёт в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин".

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