Вальверде не будет продлевать контракт с "Барселоной"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде, вероятнее всего, не будет продлевать контракт со своим клубом, информирует sport.es.

По сведениям издания, наставник "сине-гранатовых" сомневается в своем будущем на "Камп Ноу". Несмотря на отличные отношения с игроками своей команды, 54-летний специалист не чувствует должной поддержки со стороны руководства каталонского гранда, которое осталось разочаровано выступлением "Барсы" в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне.

Напомним, "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Месси. | soccernews.ru