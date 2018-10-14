Вальверде не будет продлевать контракт с "Барселоной"

2 Теги барселонаэрнесто вальверде

Вальверде не будет продлевать контракт с "Барселоной"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде, вероятнее всего, не будет продлевать контракт со своим клубом, информирует sport.es.

По сведениям издания, наставник "сине-гранатовых" сомневается в своем будущем на "Камп Ноу". Несмотря на отличные отношения с игроками своей команды, 54-летний специалист не чувствует должной поддержки со стороны руководства каталонского гранда, которое осталось разочаровано выступлением "Барсы" в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне.

Напомним,  "Барселона" определилась с приоритетным кандидатом на замену Месси. | soccernews.ru

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Комментарии

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lyavon
lyavon

Очень хороший тренер, очень хороший.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Быть хорошим человеком, и быть хорошим тренером в одном лице трудно. .....И не сомневаются только те тренеры, кто никогда не брал на себя ответственности тренировать ТОП команду уровня Барсы, Реала, Баварии и т.д.

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