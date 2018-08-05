Вальверде не был заинтересован в подписании Видаля

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде не был заинтересован в подписании полузащитника мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля.

Как объясняет Football Espana, трансфер 31-летнего хавбека "сине-гранатовыми" был продиктован относительно недорогой стоимостью футболиста, а также желанием чемпиона Испании заполучить таким образом дополнительную долю болельщиков на южноамериканском рынке.

Напомним, "Барселона" планирует расстаться с двумя хавбеками. | soccernews.ru