Вальверде не был заинтересован в подписании Видаля

1 Теги барселонаэрнесто вальвердеартуро видаль

Вальверде не был заинтересован в подписании ВидаляГлавный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде не был заинтересован в подписании полузащитника мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля.

Как объясняет Football Espana, трансфер 31-летнего хавбека "сине-гранатовыми" был продиктован относительно недорогой стоимостью футболиста, а также желанием чемпиона Испании заполучить таким образом дополнительную долю болельщиков на южноамериканском рынке.

Напомним,  "Барселона" планирует расстаться с двумя хавбеками. | soccernews.ru

Комментарии
Kireman

Чушь

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов