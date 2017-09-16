Вальверде: "Не думаю, что в стане "Барселоны" царит эйфория"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде считает, что его команда не будет расслабляться после удачного старта в чемпионате Испании.

"Не думаю, что в стане "Барселоны" царит эйфория. Мы спокойны и готовимся к следующему матчу с оптимизмом. Мы не следим за другими командами, а сосредоточены только на своей игре. Еще слишком рано делать какие-то выводы", - цитирует AS Вальверде.

Напомним, что "Барселона" выиграла три стартовых матча Ла Лиги с общим счетом 9:0.

В 4-м туре каталонцы в гостях сыграют с "Хетафе". Матч состоится сегодня, 16 сентября и начнется в 17:15 мск.

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