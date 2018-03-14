Вальверде: "Не думаю о продлении контракта с "Барселоной"

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Вальверде: "Не думаю о продлении контракта с "Барселоной"Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался по своему будущему.

адеюсь ли я на предложение из клуба о продлении действующего контракта? Я не думаю об этом", - приводит слова наставника "сине-гранатовых" Le 10 Sport.

Напомним, срок действия соглашения Вальверде с "Барсой" рассчитан до лета следующего года.

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